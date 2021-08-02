МИД оценил ущерб, который киберпреступность может нанести в 2021 году

К концу 2021 года ущерб от киберпреступлений может существенно увеличиться, достигнув $6 трлн. Об этом говорится в статье директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Андрея Крутских и третьего секретаря ведомства Айрата Хамидуллина, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

«Если в 2018 г. Генеральный секретарь ООН А. Гуттереш отмечал, что годовой ущерб от киберпреступности составляет 1,5 триллиона долларов США, то в 2021 г. эта цифра может достичь 6 триллионов. Учитывая, что многие компании и государства привыкли не сообщать о таких инцидентах, реальные показатели могут быть существенно выше», — написали дипломаты.

Авторы подчеркнули роль пандемии SARS-CoV-2 в росте количества преступлений в сфере информационных технологий. По их словам, из-за пандемии человечество «нырнуло» в виртуальное пространство, а злоумышленники быстро адаптировались к новым условиям: фишинг, программы-вымогатели, DDos-атаки и кибератаки стали неотъемлемой частью современной жизни.

Действующие инструменты борьбы с киберпреступностью были созданы 10-20 лет назад и объективно не отвечают сегодняшним вызовам, заявили дипломаты. Помимо несовершенства законодательств стран, они отметили проблемы в системе международного сотрудничества.

Ранее Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью.