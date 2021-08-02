Суд приговорил к 6 годам колонии хозяина хосписа в Подмосковье, где погибли 12 человек

Красногорский городской суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии общего режима организатора частного дома престарелых в Красногорске Дмитрия Новикова, где в 2020 году из-за пожара погибли 12 постояльцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

10 мая 2020 года ночью в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. В результате трагедии погибли 12 человек.

Причиной пожара была названа неисправная электропроводка. Власти Подмосковья также сообщили, что помещение, где жили пенсионеры, не было зарегистрировано в качестве хосписа, это был обычный жилой дом, который Новиков арендовал по объявлению.

Старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий рассказала, что во время допросов мужчина полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.