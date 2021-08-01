Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Он скончался на 92-м году жизни в Москве. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Как отметили в Московском государственном университете, Засурский был последним преподавателем, работавшим на журфаке с момента его основания в 1952 году: он пришел работать в МГУ еще при Сталине.

Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ в 1953 году, в 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. 25 ноября 1964 года он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет — до 2007 года, а затем стал занимать почетную должность президента факультета. Засурский — автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.