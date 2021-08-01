В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС России.

«В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность 2-4 августа, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Сейчас на полуострове запрещено разведение костров в лесах и выжигание сухой растительности, за это нарушителям грозит штраф от 2 до 400 тыс. рублей.

Ранее председатель правления общероссийской организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин оценил эффективность действий МЧС по тушению лесных пожаров в России этим летом. Он отметил, что, несмотря на то, что ситуация была аномальной, ни одно село, поселок или деревня не сгорели. По его словам, в следующем году Россию ждут такие же неблагоприятные метеоусловия, однако регионы уже научились с этим работать.

Нагибин добавил, что в Якутию доставлена тяжелая техника, которая занимается созданием специальных просек, не дающих пламени перекинуться с одного лесного участка на другой.