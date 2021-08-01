Инфекционист: для защиты от разных штаммов COVID-19 нужно разное количество антител

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала, что для формирования защиты от разных штаммов коронавируса требуются разные уровни антител. Об этом сообщает ТАСС.

«Как показали предварительные исследования, для разных штаммов необходим разный уровень защиты. Так, например, для южноафриканского штамма необходим уровень более 1000 BAU/ml. Предполагается, что для «дельта»-штамма этот уровень будет еще выше — 1,5 тыс. BAU/ml», — заявила она.

Специалист добавила, что любые титры антител являются показателем того, что пациент имел контакт с инфекцией. Наличие высоких титров антител класса М (IgM), например, говорит об острой фазе заболевания COVID-19.

При этом Степанова посоветовала не ориентироваться на число антител в вопросе вакцинации, так как иммуноглобулины класса М бывают ложноположительными.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, когда необходимо сдавать тест на антитела к коронавирусу.