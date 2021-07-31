В Петербурге две велосипедистки врезались в автомобили на одном и том же месте

В минувший четверг на Гороховой улице Санкт-Петербурга велосипедистка врезалась в заднюю дверь автомобиля, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД России по городу и области.

Спустя несколько минут после происшествия мимо проезжал патрульный автомобиль «Хендай Солярис». Увидев лежащий на земле велосипед, представители правоохранительных органов остановились для оценки ситуации.

«Когда водитель служебной машины стал открывать дверь, в неё въехала другая велосипедистка», — сообщили в ведомстве.

Ранее более 20 велосипедистов устроили акцию в Санкт- Петербурге — они легли на асфальт вместе со своим транспортом прямо под окнами Смольного. Поводом для этого стала трагедия на проспекте Энгельса две недели назад — тогда опытного велосипедиста сбил автомобиль BMW. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

До этого колонна велосипедистов-экстремалов устроила заезд по улице Победы в сторону Московского проспекта Санкт-Петербурга. Очевидцы сказали, что в колонне было свыше 250 человек. Свидетели уточнили, что порой колонна заезжала на встречную полосу движения, а также проезжала красный сигнал светофора. Кроме того, среди участников были замечены люди на самокатах, моноколесах.