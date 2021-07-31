Проценко развеял миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации

Утверждение о том, что из-за вакцинации человек может заболеть, противоречит банальной логике, заявил в беседе с РБК главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, никак иначе кроме «спекуляции антиваксеров» это назвать нельзя.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины», — сказал Проценко.

Врач также добавил, что к полноценно вакцинированным относятся те люди, у которых прошло 14 дней после введения второго компонента. Однако люди, как отметил Проценко, склонны «расслабляться» сразу после первой прививки, хотя иммунитет еще не успел сформироваться.

Он также назвал спекуляцией дискурс о том, что нежелающих прививаться людей лишают прав.

«Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?», — заключил Проценко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире общества «Знание» рассказала о низкой заболеваемости COVID-19 среди привитых.