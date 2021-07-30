В Кремле прокомментировали инцидент с дракой в Симферополе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что специальной информации об инциденте с дракой, произошедшем в Симферополе, в Кремле нет. Об этом представитель главы государства рассказал во время общения с журналистами.

«Специальной информации в Кремле об этом мы не имеем, это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее нашей Росгвардии и нашей полиции. Разумеется, такие инциденты и президенту не докладываются, частные инциденты», — уточнил он.

По словам Пескова, не играет роли, принимали ли участие в конфликте кавказцы, потому что все являются гражданами России. В том случае, если кто-то оказывает неповиновение представителям органов правопорядка, это приравнивается к незаконным действиям. В отношении нарушителей порядка, как подчеркнул пресс-секретарь, должны применяться соответствующие меры.

«Совершенно необязательно Кремлю с кем-то об этом говорить», — обратил внимание Песков.

Как ранее передавал Telegram-канал «Подъем», оппонентами кавказцев в Симферополе якобы стали спортсмены местной секции борьбы. При этом среди пострадавших был правоохранитель.

«Конфликт произошел между несколькими мужчинами 23 июля в центре города. Инцидент был пресечен сотрудниками ППС, которые находились на маршруте патрулирования», — заявляли в МВД по Крыму.