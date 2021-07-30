«Белавиа» увеличит число рейсов Минск-Москва-Минск до 20 раз в неделю

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 1 августа увеличит количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт «Домодедово» и столько же — в аэропорт «Шереметьево», уточнили в пресс-службе.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили транспортно-логистические вопросы в ходе встречи в Санкт-Петербурге. Речь шла об увеличении количества рейсов и расширении географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты приостановили действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, когда были задержаны основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега.

Саммит лидеров стран ЕС, в свою очередь, постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.