Проценко предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19

При COVID-19 применение антибиотиков строго не рекомендуется, рассказал главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко. Об этом сообщает Ura.ru.

«Антибиотики не помогают при вирусной инфекции. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. Поэтому применение антибиотиков при этом очень опасно», — отметил специалист.

По мнению Проценко, необходимо чтобы антибиотики были строго рецептурными препаратами, так как их применение в тех случаях, в которых это недопустимо, может оказаться фатальным для пациента.

«Это может вызвать тяжелые последствия — колиты, нарушения желудочно-кишечного тракта», — уточнил врач.

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