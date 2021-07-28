Число случаев кибербуллинга детей с прошлого года увеличилось вдвое

Детей и подростков в сети с прошлого года стали травить в два раза больше, сообщила «Газете.Ru» глава мониторинга центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

«По сравнению со всем прошлым годом рост за первое полугодие 2021 года составил более 100%», — сказала она, комментируя результаты мониторинга эпизодов травли несовершеннолетних в интернете.

При этом, добавила Сутормина, если сравнивать первый и второй кварталы текущего года, количество выявленных инцидентов кибербуллинга детей и подростков возросло почти на треть.

«Эпизоды травли фиксировались на всех крупных онлайн-платформах, пользующихся популярностью у детей и молодежи — «ВКонтакте», Instagram, YouTube и TikTok. При этом сами соцсети стали намного эффективней действовать в области экспертизы и удаления контента, и подавляющее большинство выявленных нами случаев кибербуллинга были удалены. Платформы понимают свою ответственность, но глобально повлиять на сложившуюся ситуацию не могут», — рассказала она.

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