Путин поручил со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников

Президент России Владимир Путин поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты школьникам в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изначально выплаты были намечены на 16 августа.

В среду, 28 июля, глава государства провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения Сергея Кравцова и главы Минтруда Антона Котякова.

Президент спросил у министров, есть ли средства для того, чтобы начать выплаты досрочно, ему ответили утвердительно.

«Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что восемь миллионов россиян подали заявления на «школьную» выплату.

До этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что все жители России могут подать заявление на получение выплаты школьнику через портал «Госуслуги».

Отмечается, что родители, которые до этого не оформляли детские выплаты и не получали персональное уведомление, смогут самостоятельно отправить заявку в Пенсионный фонд. Тем родителям, которые уже подали заявление, когда получили уведомление, дополнительно ничего делать не нужно.

Согласно указу президента России Владимира Путина, семьям с детьми школьного возраста выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.