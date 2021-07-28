Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Барнауле

В одной из многоэтажек в Барнауле, согласно предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

«Без пожара. По предварительной информации, травмирован один человек», — пояснили в экстренном ведомстве по Алтайскому краю.

Причина хлопка в настоящий момент неизвестна, выясняются обстоятельства ЧП. Детали происшествия в Барнауле сейчас уточняются.

Ранее число погибших после взрыва бытового газа в одной из гостиниц Геленджика выросло до двух человек. Сам инцидент произошел 13 июля. Представители регионального МЧС сообщили, что в частной гостинице «Азария» произошел взрыв бытового газа.

Также под Тверью мужчина погиб при взрыве. Следователи начали доследственную проверку и осмотрели место происшествия.