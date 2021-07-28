Учебный полицейский самолет потерпел крушение в Колумбии

Самолет Cessna, который принадлежал авиационной полицейской школе в департаменте Чоко в Колумбии, потерпел крушение. Об этом сообщает Webinfomil.com.

В результате инцидента погиб летный инструктор, студент школы получил ранения.

«О ситуации в аэропорту Хосе Селестино Мутиса, где самолет разбился при взлете, нам сообщили после полудня. Подразделения выехали на место, но информации о том, что произошло, мало», — уточнил командир пожарной охраны муниципалитета Марикита Альбейро Лосано.

Погиб летный инструктор капитан Рамиро Луна. Студента с черепно-мозговой травмой средней тяжести доставили в ближайший центр неотложной помощи.

На место происшествия прибыли полицейские, начато расследование.

Ранее в Нигерии упал военный самолет. Командир авиации Эдвард Габквет подтвердил крушение.