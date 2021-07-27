Прокуратура попросила восемь лет для экс-замдиректора Росгвардии

Военная прокуратура попросила Реутовский гарнизонный военный суд приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве при получении квартиры. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе прений сторон военная прокуратура попросила Реутовский гарнизонный военный суд признать нашего подзащитного Сергея Милейко виновным и назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Дата провозглашения приговора запланирована на 30 июля, в 11:00 мск», — сообщила адвокат генерала Елена Капчинская.

В декабре 2020 Гарнизонный военный суд Москвы арестовал Милейко по обвинению в мошенническом получении жилплощади. По версии следствия, в 2012 году жена экс-замдиректора Росгвардии незаконно по заниженной стоимости получила нежилое помещение в Балашихе.

В материалах дела утверждается, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо и в дальнейшем продано по заниженной стоимости родственнице Милейко. Ущерб по делу составляет более 18,5 млн рублей.