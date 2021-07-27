В Чечне запретили ходить в магазины и мечети без документов о вакцинации

В Чечне непривитые от COVID-19 граждане не смогут ходить в магазины и мечети, заявил заместитель председателя правительства республики, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев во время расширенного совещания с членами правительства и глав районов Чечни. Об этом сообщается на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

«При посещении мечетей обязательное требование на наличие справки и сертификатов о вакцинации», — сказал он.

По словам Усмаева, подобное требование будет касаться всех точек розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и спортивно-развлекательных объектов. Как будут покупать продукты и другие товары первой необходимости местные жители, не прошедшие вакцинацию, он не уточнил.

«Также на общественном транспорте введется требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», — добавил заместитель председателя правительства республики.

Ранее в Чечне ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда граждан.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего в Чечне было выявлено 15 469 случаев коронавируса, выздоровели 12 891 человек, умерли 293.