Путин объявил благодарность следователю СК, который вел дело Надежды Савченко

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в укреплении законности следователю СК Дмитрию Маньшину, который участвовал в расследовании дела украинской летчицы Надежды Савченко. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности объявить благодарность президента Российской Федерации Маньшину Дмитрию Сергеевичу», — говорится в документе распоряжения.

В текущий момент Маньшин руководит вторым следственным отделом управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК.

Благодарность также была объявлена Илье Сидоренко, старшему следователю, подчиненному Маньшина.

Ранее Путин присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России. Апексимова получила звание «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».