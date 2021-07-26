Детей-инвалидов и их сопровождающих будут обслуживать вне очереди

Дети-инвалиды и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне очереди в заведениях общепита, торговли, образования, культуры и других учреждениях. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в документ от 1992 года «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», согласно которому инвалиды I и II групп должны обслуживаться вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.

«Внести в указ <…> изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», — говорится в документе.

Ранее подобную поддержку могли получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, а также граждане, участвовавшие в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

До этого жители российских регионов через специальный портал направили более 100 тыс. предложений на сайт народной программы «Единой России», в числе которых — инициатива назначать федеральные и региональные доплаты в беззаявительном порядке, оказывать комплексную помощь приемным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами, а также увеличивать количество мест в детских садах и школах.

Наибольшую активность в ходе онлайн-голосования за предложения по разделам программы принимают жители Оренбургской, Ростовской, Брянской областей, Краснодарского и Ставропольского края. Сбор предложений ведется не только онлайн. Жители регионов заполняют анкеты в общественных приемных «Единой России», а также участвуют в стратегических сессиях и экспертных круглых столах с общественниками и представителями профильных НКО.