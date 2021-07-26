В американской Юте из-за пыльной бури столкнулись 20 машин, погибли 7 человек

На американский штат Юта обрушилась пыльная буря, из-за нее произошло ДТП с участием 20 автомобилей, погибли семь человек. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что серия дорожно-транспортных происшествий произошла днем 25 июля (по местном времени), на дороге была плохая видимость. Инцидент произошел в городе Кенош.

По данным издания, нескольких пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. В результате ДТП на магистрали, проходящей между штатами, приостановилось движение в южном направлении. Представители дорожного патруля Юты призвали помочь служащих из других городов.

На место прибыло несколько машин скорой помощи, раненных перевозили в больницы и по воздуху.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром из-за природного пожара столкнулись 13 машин. В больницу были доставлены три человека.