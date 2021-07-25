В ВОЗ прогнозируют исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие десятилетия человечество может избавиться от трех видов рака, сообщает РИА «Новости».

Рак легких можно будет победить, если человечество избавится от курения. Исследования в области влияния никотина на здоровье человека показывают, что именно дым от табака вызывает рак легких.

Схожий способ существует для победы над раком печени и раком толстой кишки — отказ от употребления алкоголя. Кроме того, в России проводят вакцинацию против гепатита В, который также вызывает рак печени.

Рак шейки матки можно победить, избавившись от возбудителя — вируса папилломы человека. Против него также существует вакцина.

До этого ученые смогли практически полностью исключить риск развития у женщин рака молочной железы.

Ранее ученые случайно нашли средство от большинства типов рака. Новый тип рецепторов иммунных клеток позволит создать универсальную иммунотерапию для множества видов рака, надеются британские исследователи.