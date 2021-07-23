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Штат Миссисипи выступил за отмену абортов в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч подала в Верховный суд США иск с просьбой отменить постановление 1973 года, в котором признавалось, конституционное право женщин на аборт. Об этом сообщается на официальном сайте прокурора.

«Вывод о том, что аборт является конституционным правом, не имеет никаких оснований ни в тексте, ни в структуре (постановления — прим. ред.), ни в истории, ни в традициях», — говорится в заявлении.

Верховный суд в подавляющем большинстве случаев отказывается рассматривать апелляции по делу «Роу против Уэйда», решением по которому стало признание законности абортов. Причем, прерывать беременность разрешается, пока плод «нежизнеспособен» — приблизительно до 22-й недели внутриутробного развития.

Однако во время президентства Дональда Трампа в Верховный суд были назначены трое консервативных судей. После этого высший орган судебной власти может частично поддержать инициативу.

Ранее РПЦ попросила вывести аборты из ОМС по примеру Германии.

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