Штат Миссисипи выступил за отмену абортов в США

Генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч подала в Верховный суд США иск с просьбой отменить постановление 1973 года, в котором признавалось, конституционное право женщин на аборт. Об этом сообщается на официальном сайте прокурора.

«Вывод о том, что аборт является конституционным правом, не имеет никаких оснований ни в тексте, ни в структуре (постановления — прим. ред.), ни в истории, ни в традициях», — говорится в заявлении.

Верховный суд в подавляющем большинстве случаев отказывается рассматривать апелляции по делу «Роу против Уэйда», решением по которому стало признание законности абортов. Причем, прерывать беременность разрешается, пока плод «нежизнеспособен» — приблизительно до 22-й недели внутриутробного развития.

Однако во время президентства Дональда Трампа в Верховный суд были назначены трое консервативных судей. После этого высший орган судебной власти может частично поддержать инициативу.

Ранее РПЦ попросила вывести аборты из ОМС по примеру Германии.