Женщины на карантине в британских отелях пожаловались на домогательства

Женщины, помещенные на карантин в отелях в Великобритании, пожаловались на домогательства со стороны охранников-мужчин, сообщает «Би-би-си».

Требование предоставить охранников-женщин появилось после того, как в одном из карантинных отелей женщины пожаловались на несколько случаев домогательств со стороны охранников.

Один из них изобразил половой акт, а другой охранник попросил женщину, с которой он ехал в лифте, обнять его.

Еще один случай произошел с 23-летней студенткой из Манчестера, по имени Сара. Девушка утверждает, что один из охранников отеля Radisson Red Heathrow, в котором она проходила карантин в апреле 2021 года, приставал к ней с расспросами насчет личной жизни и на непонятном девушке языке обсуждал ее со своими коллегами.

В организации, отвечающей за обеспечение безопасности отелей, заявили, что увеличили набор охранников женского пола.

Ранее олимпийская чемпионка 2016 года по плаванию Пернилле Блуме заявила, что страдает от домогательств со стороны фанатов после успеха на соревнованиях.