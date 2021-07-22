Арестован судмедэксперт, подтвердивший самоубийство Леонида Ошарина

В Москве Басманный суд арестовал судмедэксперта, который проводил вскрытие замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина и подтвердил версию о самоубийстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Арестованному судмедэксперту Пенцакову вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.

Леонид Ошарин пропал 26 марта 2020. Он уехал в Ялту на такси и не выходил на связь с семьей. Позднее его тело было обнаружено в съемной квартире.

До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ошарин руководил Московским академическим театром им. Вл. Маяковского, был директором театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.