Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток

Зюзинский суд постановил арестовать участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток за неповиновение полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

С начала лета участники Pussy Riot Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. При этом обвиняемые и их защита настаивали на невиновности.

«Риту суд признал виновной и назначил ей 15 суток административного ареста», — заявил Гильманов.

Риту Флорес задержали в Москве в среду, 21 июля.

До этого двое участников Pussy Riot покинули Россию, а первой уехала из страны Вероника Никульшина.