Ученые из Израиля нашли лекарства, способные побороть коронавирус почти на 100%

Ученые из израильского Института биологических наук имени Александра Зильбермана нашли лекарства, которые могут справиться с коронавирусом почти на 100%. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что в этих препаратах присутствуют вещества, используемые при лечении атеросклероза и рака.

По словам профессора Шая Аркина, во время клинических исследований удалось установить, что по меньшей мере 18 препаратов могут быть эффективны против COVID-19. Он отметил, что для точных результатов специалистам предстоит провести еще несколько тестов.

В настоящее время ученые ищут фармацевтического партнера, который поможет провести эти испытания.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, какие препараты могут помочь при лечении коронавируса.