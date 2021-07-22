Юристы оценили отмену штампов в паспорте о браке и детях

Из-за отмены обязательных штампов в российском паспорте о браке и детях у граждан могут появится проблемы при заключении сделок с недвижимостью и при оформлении наследства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов.

Теперь для подтверждения ряда юридических фактов — брака, рождения ребенка, получение нового паспорта — россиянам придется предоставлять и запрашивать подтверждающие документы, отметил старший юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Павел Маруев. По его словам, отмена обязательности штампов вводится одновременно с законодательными мерами по ускорению и упрощению процесса получения паспорта РФ.

Юрист Андрей Сергеев считает, что в данных условиях может появится опасность заключения двойных браков, в том числе за пределами России.

«Человек, не имеющий штампа в паспорте, но состоящий в браке, сможет поехать на территорию соседней республики и повторно вступить в брак», — пояснил он.

Юристы также отметили, что для большинства юридических сделок и операций мало одного штампа в паспорте, необходимы и другие документы, в частности свидетельство о рождении детей или о заключении брака.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт россиянина. Теперь обязательными для граждан остаются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.