Суд в США огласил приговор россиянину Левашову по делу о хакерстве

Федеральный суд в американском городе Хартфорде учел срок, проведенный россиянином Петром Левашовом под стражей, достаточным. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.

Три следующих года Левашов будет под наблюдением. Также он будет ограничен в использовании электронных устройств.

«Время, проведенное в заключении, достаточно для вас. Также вам будет запрещено загружать какие-либо программы, которые позволят вам избежать мониторинга ваших устройств», — сказал судья.

Левашов был задержан в Испании в апреле прошлого года. В феврале нынешнего года испанские власти экстрадировали россиянина в США. Американская сторона обвиняет программиста в создании глобального ботнета Kelihos и заражении десятков тысяч компьютеров.

Ранее суд в США приговорил российского программиста Станислава Лисова за кибермошенничество к четырем годам заключения. Осужденный выйдет на свободу в первой половине следующего года, так как отбыл большую часть срока во время следствия. 33-летний Лисов разрабатывал «банковский троян» NeverQuest, с помощью которого похитил $855 тыс.