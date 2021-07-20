Дроны начнут доставлять почту в четырех регионах России

В 2021 году беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Договор на поставку дронов подписали на авиасалоне «МАКС-2021» гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор «Почты России» Максим Акимов. Для доставки грузов будут использоваться беспилотники БАС-200 и VRT300.

«До конца 2021 года компании проведут первые тестовые полеты по маршруту Анадырь - Угольные Копи на Чукотке. По итогам экспериментальных полетов стороны планируют запустить БПЛА на 20 маршрутах и доставлять с их помощью до 245 тонн почты в год», — говорится в сообщении.

Глава «Почты России» отметил, что дроны позволят в среднем сократить сроки доставки в два раза, а также в перспективе увеличить объемы грузопотока в 11 раз. При этом стоимость логистических сервисов снижается в 1,81 раза.

В дальнейшем беспилотную доставку планируется запустить по 8 маршрутам в четырех регионах – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал Акимов.

Ранее Росздравнадзор выдал «Почте России» бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов, что позволит компании предоставлять фармацевтическим компаниям весь комплекс логистических сервисов и услуг.