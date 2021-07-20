Путин назвал гражданское авиастроение одним из основных приоритетов России

Развитие гражданского авиастроения является одним из важнейших приоритетов России, учитывая ее огромную территорию. Такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что эффективная работа отрасли напрямую влияет на транспортную доступность и связанность регионов, мобильность граждан, объем грузоперевозок и экспортный потенциал. Президент указал на то, что в последние годы в стране уделялось особое внимание модернизации этой отрасли, а также укреплению ее конкурентоспособности.

Ставка при этом делалась на продвижение приоритетных проектов, таких как лайнеры МС-21, «Сухой Суперджет-100», Ил-114 и Л-410, легкий многоцелевой самолет «Байкал», вертолеты Ка-62, Ми-38, «Ансат».

«Нужно четко определить перспективные планы производителей по выпуску авиационной техники минимум до 2030 года, а также их ответственность по своим обязательствам в части сроков поставки, цен, качества и уровня исправности такой техники», — подчеркнул Путин.

Кроме того, отметил президент, необходимо выработать предложения по поддержке продаж отечественных судов и их последующего обслуживания, что позволит обеспечить спрос со стороны авиакомпаний.

20 июля президент России принял участие в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, где осмотрел передовые образцы российской авиатехники, а также провел совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

В авиакосмическом салоне МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.