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Путин назвал гражданское авиастроение одним из основных приоритетов России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Развитие гражданского авиастроения является одним из важнейших приоритетов России, учитывая ее огромную территорию. Такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что эффективная работа отрасли напрямую влияет на транспортную доступность и связанность регионов, мобильность граждан, объем грузоперевозок и экспортный потенциал. Президент указал на то, что в последние годы в стране уделялось особое внимание модернизации этой отрасли, а также укреплению ее конкурентоспособности.

Ставка при этом делалась на продвижение приоритетных проектов, таких как лайнеры МС-21, «Сухой Суперджет-100», Ил-114 и Л-410, легкий многоцелевой самолет «Байкал», вертолеты Ка-62, Ми-38, «Ансат».

«Нужно четко определить перспективные планы производителей по выпуску авиационной техники минимум до 2030 года, а также их ответственность по своим обязательствам в части сроков поставки, цен, качества и уровня исправности такой техники», — подчеркнул Путин.

Кроме того, отметил президент, необходимо выработать предложения по поддержке продаж отечественных судов и их последующего обслуживания, что позволит обеспечить спрос со стороны авиакомпаний.

20 июля президент России принял участие в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, где осмотрел передовые образцы российской авиатехники, а также провел совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

В авиакосмическом салоне МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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