В Кремле не знают о письме Путину от представителей строительной отрасли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о письме представителей крупных строительных компаний об убытках отрасли.

«Мне неизвестно об этом письме ничего, не могу вам сказать», — сказал он.

Песков добавил, что эту информацию необходимо проверить.

Ранее крупнейшие строительные компании пожаловались президенту России Владимиру Путину на убытки и долги в отрасли. Письмо подписали главы восьми строительных компаний, включая «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан». По данным источника РБК, глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину «рассмотреть» это письмо и «доложить».