Девушка нашла двух любовниц своего парня и уехала с ними в путешествие

В США две девушки выяснили, что состоят в отношениях с одним и тем же мужчиной, который, помимо них, встречался еще с четырьмя любовницами, сообщает WPVI-TV.

21-летняя Морган Тейбор заподозрила измену в декабре 2020 года и стала искать улики в социальных сетях. В итоге девушка нашла контакты любовницы своего парня. Ею оказалась 19-летняя Эби Робертс, которая познакомилась с ним во время Хеллоуина. Вместе они нашли и других женщин, с которыми мужчина завел роман.

Тейбор, Робертс и 18-летняя Бека Кинг решили бросить изменника и отправиться в путешествие по Америке. Для этого они приобрели старый школьный автобус, отремонтировали его и превратили в дом на колесах.

«Мы стартовали в Бойсе, в Айдахо, где занимались ремонтом, и отправились на восток через штат Айдахо», — сказала Робертс.

За время путешествия девушки успели побывать во многих местах.

«Видели крутые горячие источники недалеко от Кетчума, там очень красивые места. Потом проехали через парк Гранд-Титон, было здорово. Дальше побывали в Джексоне, в Йеллоустоуне», — добавила Робертс.

Ранее жительница Шотландии Элизабет Линдси получила в подарок печенье от другой женщины. С ней ранее изменил муж Линдси.