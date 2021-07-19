Мать сбившей детей в Солнцево девушки попросила СМИ «не терроризировать» ее дочь

Мать Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле троих детей на западе Москвы, призвала СМИ оставить их семью в покое. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Хватит уже терроризировать ребенка», — сказала она, добавляя, что у нее нет «ни минуты, ни секунды» на общение со средствами массовой информации.

Ранее отец виновницы ДТП заявил, что Башкирова не употребляет алкоголь и не пользуется телефоном за рулем. По его словам, произошедшее могло быть связано с ее неопытностью как водителя, а также со светившим в глаза солнцем. Он отмечал, что девушке потребовалась помощь психолога, а их семья не намерена «прятаться» от ответственности и готова оказать пострадавшим любую помощь.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.

В субботу суд заключил девушку под домашний арест до 15 сентября. Позднее по требованию прокуратуры следствие попросило изменить меру пресечения на заключение под стражу.