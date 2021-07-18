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Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче СК дела об аварии в Солнцево

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту аварии, в результате которой погибли двое детей, из полиции в ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей», — уточнили представители СК.

Авария на улице Авиаторов в Москве произошла 16 июля. Согласно данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев. Дети, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Детей госпитализировали, двое их них скончались.
За рулем находилась 18-летняя Валерия Башкирова.

Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.

Ранее сообщалось, что домашний арест виновницы ДТП в Солнцево обжаловали.

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