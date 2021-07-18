«Голливудского потрошителя» приговорили к смертной казни в США

Серийный маньяк по кличке «голливудский потрошитель» Майкл Гарджуло был приговорен к смертной казни в Соединенных Штатах, сообщает NBC News.

Мужчина признан виновным в двух убийствах и еще одном покушении. Во время вынесения приговора, судья Верховного суда Лос-Анджелеса назвал преступления убийцы «жестокими и пугающими», а члены семей жертв плакали.

Одной из жертв Майкла Гарджуло была 22-летняя студентка Эшли Эллерин, модель и звезда «Шоу 70-х», с которой в начале 2000-х встречался ее коллега по сериалу Эштон Кутчер. Девушка была жестоко убита — ее зарезали в своем доме 2001 году. Убийцу арестовали только в 2008-м.

Трагедия случилась в ночь вручения премии «Грэмми»: после окончания церемонии Кутчер заехал за своей девушкой к ней домой, чтобы забрать ее на вечеринку. Он добрался до Эллерин примерно в десять вечера, но она не открыла дверь.

Ранее сообщалось, что президент Джо Байден намерен отменить смертную казнь в США. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.