Дочь Шойгу показала, как отдыхает с отцом в Туве

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения поделилась фото и видео, на которых показан их активный отдых. Кадры были сняты во время поездки в Туву, сообщается на странице дочери в Instagram.

«Когда в Москве жара и душно — всегда хочется на родину!» — написала дочь министра на странице в социальной сети.

На снимках с отдыха Ксения и Сергей Шойгу катались на лошадях в лесу. Еще был размещен ролик, в котором Шойгу переправлялся через реку на лошади.

Публикация с отдыха набрала свыше 8 тысяч лайков за 10 часов. Дата съемки не уточняется.

В марте появилось видео отдыха президента России Владимира Путина и Шойгу в тайге. Шойгу показал главе государства свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где он занимается созданием поделок. На записи глава Минобороны демонстрировал Путину часть работ на улице, а затем в помещении.