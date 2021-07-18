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СК повторно запросил дело об аварии в Москве с двумя погибшими детьми

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следователи повторно инициировали передачу из полиции материалов дела об аварии на западе Москвы, в которой погибли двое детей. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

«Принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий, и в целях объективности повторно инициирован вопрос перед надзорным ведомством о передаче из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве», — говорится в публикации.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле.

В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, находившаяся за рулем автомобиля Валерия Башкирова отправлена под домашний арест на два месяца.

Позже председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связям России Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать приговор девушке, которая сбила троих детей на западе Москвы.

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