Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Количество зараженных коронавирусом и госпитализаций за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что ситуация в Москве остается сложной.

«Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», — сказал мэр.

Собянин отметил, что большую роль сыграли принятые меры и осознанность москвичей.

Ранее Собянин заявил, что власти получают детальные данные по каждому заразившемуся коронавирусом и вакцинированному. Он уточнил, что столичное правительство опирается на точные данные, а не на теории, поэтому уверенно, что вакцинация помогает, в том числе и против штамма «дельта».

По последним данным, коронавирус подтвердился у 1 458 778 жителей столицы, выздоровели 1 274 036, умерли 24 275. За последние сутки инфекция была обнаружена у 4 561 человека, из них госпитализировали 1 514. На аппаратах ИВЛ находятся 588 пациентов.