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В Якутске приостановлены речное и авиасообщение из-за дыма от пожаров

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ВГТРК

Аэропорт Якутска из-за густого дыма, вызванного лесными пожарами, не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram.

«По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий»,— говорится в сообщении.

На сайте правительства Якутии также указано, что движение паромов приостановлено на переправах Якутск—Нижний Бестях, Кангалассы—Соттинцы и Мохсоголлох—Качикатцы.

Ранее сообщалось, что в тушении лесных пожаров в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии задействованы вертолеты Минобороны России.

В Якутию также была направлена дополнительная группировка лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тыс. га в республике.

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