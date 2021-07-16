Путин рассказал, как не допустить развитие новой волны коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что от темпов вакцинации в мире зависит минимизация рисков новых волн пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», — сказал Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация с коронавирусом в России и мире остается напряженной, ее сложно прогнозировать. В ВОЗ считают, что основная причина роста заражений коронавирусом в мире связана со штаммом «дельта».