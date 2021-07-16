Путин заявил о надежности российских вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от COVID-19 безопасные и надежные. Об этом он сообщил во время выступления на виртуальном саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

«Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны», — сказал он.

По его словам, вакцину «Спутник V» официально одобрили почти 70 стран.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что для подключения России к системе коронавирусных сертификатов Европа должна признать российскую вакцинацию и сам «Sputnik V».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль бы «приветствовал, если бы наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных структурах».