Телеграм-канал мужа Тихановской признан в Белоруссии экстремистским

Телеграм-канал «Страна для жизни», который принадлежит мужу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Сергею Тихановскому, внесен в республиканский список экстремистских материалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Мининформа Белоруссии.

Согласно документу, решение было принято судом Центрального района Минска 12 июля и «подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь».

Кроме него экстремистскими признаны телеграм-чат и чат-бот «Страны для жизни», а также телеграм-канал фонда «Страна для жизни».

24 июня в следственном изоляторе в Гомеле начался судебный процесс по уголовному делу Сергея Тихановского и его сторонников, которых обвиняют в планировании массовых беспорядков во время президентских выборов в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла жена Сергея Тихановского – Светлана (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с сотрудниками силовым структур. К концу 2020 года в стране были вынесены как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанных с событиями, происходившими во время президентских выборов.