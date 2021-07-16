В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Очень жаркая погода до +32°C ожидается в столице в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России

«Очень высокая температура. [Оранжевый] период предупреждения с 13 ч. 16 июля до 01 ч. 17 июля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве 7 июля, снова продлен из-за жары.

Температура в Москве 14 июля побила рекорд 1951 года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ поднялись до +34,1°С.

Замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал «Газете.Ru», что температура воздуха в Москве снизится 20 июля. По словам специалиста, возможно снижение температуры до +28… +30 °С и дожди с грозами.

В МЧС посоветовали в такую жару проветривать помещение, носить одежду светлых тонов, а на улице обязательно надевать головной убор. По возможности в квартире желательно включить вентиляторы или кондиционеры. Помимо этого, лучше ограничить поездки в общественном транспорте, пока не спадет жара. Например, ездить либо утром, либо вечером.