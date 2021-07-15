В результате наводнений на западе Германии погибли почти 60 человек

Не менее 58 человек стали жертвами наводнений в Германии. Соответствующие данные распространили власти страны в четверг, 15 июля, сообщает «Интерфакс».

МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия проинформировало об обнаружении еще четырех тел, доведя общее число погибших в регионе как минимум до 30 человек. В соседней земле найдены тела еще девятерых.

Наводнение произошло в немецких федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. По данным таблоида Bild, десятки людей значатся пропавшими без вести.

Ранее президент России Владимир Путин направил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, который обрушился на Германию.

До этого Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в ФРГ.