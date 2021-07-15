Уволились жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты пожарные из Пермского края

Сотрудники пожарной части в городе Верещагино Пермского края, которые в декабре прошлого года пожаловались президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты, уволились из-за перевода на новый 12-часовой график работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам начальника 23-го отряда противопожарной службы региона Олега Мелехина, увольнение не имеет отношения к тому видеообращению.

«С обращением к президенту это никак не связано. Если исходить из их логики, надо было уволить их еще два года назад. Все люди, которые у меня в отряде есть, спокойно работают, никаких преследований нет. Все подразделения готовы выполнять задачи», — сказал Мелехин.

Он также добавил, что пожарная часть работает в прежнем режиме.

В декабре 2020 года пожарные верещагинской части отправили видеообращение президенту России, в котором пожаловались на низкие заработные платы. В ответ глава краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков обвинил сотрудников в клевете и подал заявление в прокуратуру.