news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Детеныши тигра Амура в Приморье начали есть мясо и шипеть на людей 07:12
Российским арбитрам повысят зарплату 07:05
В России не хватает порядка 250 тыс. школьных учителей 06:58
Владелец «Спартака» заявил, что «Рубин» поддавался его команде 06:53
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло до 23 06:49
Радимов: сын меня обыграет в футбол на приставке, но не в настоящий, с моим то лишним... 06:37
В США смертность от передозировки достигла рекорда в пандемию 06:35
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений на ближайший год 06:30
В Росстате объяснили, почему более четверти россиянок меняют работу после декрета 06:08
Российский прыгун обрадовался нейтральному статусу на Олимпиаде в Токио 06:04

Госсекретарь США призвал наказать виновных в убийстве российских журналистов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал заявление к годовщинам убийств российских журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова с призывом наказать виновных. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после разоблачения коррупции. Эстемирова, убитая в 2009 году, разоблачила нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и гражданских активистов», — написал он.

Главный редактор российского Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Исполнители и заказчики убийства не установлены.

15 июля 2009 года журналистку Наталью Эстемирову похитили в Грозном. Спустя некоторое время ее тело с огнестрельными ранениями нашли на границе Чечни и Ингушетии.

Ранее Блинкен заявил, что возможности для более продуктивной работы в сфере контроля над вооружениями стали одним из результатов состоявшегося в Женеве саммита Россия — США.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В Госдепе рассказали, о чем говорили Путин и Керри
В российских школах не хватает учителей: как восполнить дефицит
В РАНХиГС нехватку школьных учителей оценили в 250 тыс. человек
Кина не будет: расходы правительства на культуру недостаточны
Счетная палата РФ выявила недофинансирование объектов культуры
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений на ближайший год
Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова
В Росстате объяснили, почему более четверти россиянок меняют работу после декрета
Роструд рассказал, как будут отстранять непривитых сотрудников
Новости и материалы
Детеныши тигра Амура в Приморье начали есть мясо и шипеть на людей
Российским арбитрам повысят зарплату
В России не хватает порядка 250 тыс. школьных учителей
Владелец «Спартака» заявил, что «Рубин» поддавался его команде
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло до 23
Радимов: сын меня обыграет в футбол на приставке, но не в настоящий, с моим то лишним весом
В США смертность от передозировки достигла рекорда в пандемию
Российский прыгун обрадовался нейтральному статусу на Олимпиаде в Токио
Бывший арбитр обвинил УЕФА в коррупции
Случай заражения высокопатогенным птичьим гриппом зарегистрирован на юго-западе Китая
У берегов Канады случайно нашли двух редких полярных китов
МОК изменил олимпийскую клятву, добавив в нее слова про равенство и борьбу с дискриминацией
Россияне раскрыли, сколько тратят на еду каждый месяц
Месси согласился на понижение зарплаты в «Барселоне» на 50%
Врач рассказал, как легче перенести жару
Фетисов: родители покупают детям места в командах, это ущербная история
Посол Словении рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V»
В США парализованный человек впервые начал разговаривать с помощью нейротехнологий
Все новости
Что позволяет считать армию России самой современной в мире
Шойгу заявил о высочайшем уровне оснащения ВС РФ современной техникой и оружием
Смягчение и компромиссы: чего ждать от встречи Меркель и Байдена
Байден и Меркель проведут переговоры в США 15 июля
«Остается только замотать шланги»: почему резко подорожал бензин
Минэнерго рекомендовало компаниям ТЭК увеличить производство бензина
ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам
Bloomberg сообщил о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
Как получить медотвод от вакцинации
Глава Минздрава Мурашко перечислил возможные основания для медотвода от вакцинации
«Беззаконие»: Ресторатор с «Версуса» возмутился решением суда по Хованскому
Блогера Юрия Хованского оставили под стражей до 8 августа
На кухню к звезде: чему учит Пэрис Хилтон
Звезды шоу-бизнеса заводят кулинарные шоу на фоне пандемии
Расставить по ГОСТу: как будут бороться с «неправильными» камерами
Правительство поддержало отмену части штрафов для водителей
Забыть Била: суд отстранил скандального блогера от пранков
Блогер Эдвард Бил избежал тюрьмы после громкой аварии
Как получить выплату на сбор ребенка в школу
Минтруд объяснил порядок получения выплаты на ребенка школьного возраста
Nokia создала смартфон-«кирпич»
Эксперт назвал ориентировочную стоимость смартфона Nokia повышенной прочности
«Это аморально»: типография отказалась печатать фото BTS
Что говорят участники гей-скандала с типографией в Екатеринбурге
Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях