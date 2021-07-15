Госсекретарь США призвал наказать виновных в убийстве российских журналистов

Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал заявление к годовщинам убийств российских журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова с призывом наказать виновных. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после разоблачения коррупции. Эстемирова, убитая в 2009 году, разоблачила нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и гражданских активистов», — написал он.

Главный редактор российского Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Исполнители и заказчики убийства не установлены.

15 июля 2009 года журналистку Наталью Эстемирову похитили в Грозном. Спустя некоторое время ее тело с огнестрельными ранениями нашли на границе Чечни и Ингушетии.

Ранее Блинкен заявил, что возможности для более продуктивной работы в сфере контроля над вооружениями стали одним из результатов состоявшегося в Женеве саммита Россия — США.