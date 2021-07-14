Путин и Лукашенко обсудили рост числа рейсов «Белавиа» в Россию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили транспортно-логистические вопросы в ходе встречи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт телеграм-каналу «Пул первого».

«Это возобновление транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России», — заявила Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.

Также сообщалось, что саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.