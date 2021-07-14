Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с Египтом по итогам визита экспертов

В оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказали, что российская сторона примет решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх по результатам экспертизы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камель Абу-Али заявил, что Россия возобновит чартерное авиасообщение с популярными египетскими курортами в середине августа текущего года.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов чартерных рейсов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Они были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские путешественники возвращались из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.