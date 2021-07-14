Венедиктов рассказал о готовящемся голосовании по обязательной вакцинации в Москве

В Москве состоится онлайн-голосование по обязательной вакцинации для определенных групп населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.

«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29–30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», — написал он.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице почти 60% работников сферы ЖКХ прошли вакцинацию от коронавируса.