Минтруд пообещал перечислить выплаты на школьников большинству семей 16 августа

Министерство труда и социальной защиты России перечислит выплаты на школьников большинству семей 16 августа, сообщает РИА «Новости».

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — заявили в Минтруде.

Заявление на получение этих выплат можно будет направить в Пенсионный фонд России с 15 июля. Некоторые семьи, имеющие право на получение этих выплат, уже получили предзаполненные заявления на своих страницах в «Госуслугах».

Ранее стало известно, что сайт и приложение «Госуслуг» начнут автоматически заполнять заявление на выплаты на детей-школьников.

5 мая президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет.

Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что выплаты на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет, а также продолжающих обучение в школе россиян старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью, охватят более 20 млн человек. Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей.