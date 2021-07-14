Нарколог рассказал, какая доза алкоголя безопасна для организма

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин назвал дозу алкоголя, которая является безопасной для человеческого организма. Об этом эксперт рассказал в эфире «Радио 1».

По его словам, подобная пропорция есть, но равняется нулю. Существует мнение, которое в свое время также высказывала Всемирная организация здравоохранения, что бывает безвредная доза алкоголя, обратил внимание Холдин.

«Но сейчас позиция изменилась. Все говорят о том, что безопасная доля алкоголя существует, но она равна нулю. Теперь это официальная позиция ВОЗ», — подчеркнул медицинский специалист.

Еще Холдин привел ряд исследований, чьи авторы писали о положительном влиянии на организм низких доз алкоголя. Тогда, по утверждению врача, говорили про красное вино. Исследователи делали вывод, что красное вино снижает риск развития инсультов, инфарктов.

Тем не менее нарколог отмечает, что в настоящий момент чаще говорят, что риск развития болезней можно практически свести на нет, если не употреблять спиртное.

Ранее ученые выяснили, что пиво в умеренных дозах имеет ряд полезных свойств. По мнению экспертов, умеренное употребление напитка может защитить мужчин от диабета.